Lokstedt: Lebensgefährlich Verletzter bei Busunfall

Bei einem Busunfall in Lokstedt ist ein Fußgänger am Sonnabend lebensgefährlich verletzt worden. Auf der Kreuzung Veilchenweg/Lokstedter Steindamm war der 38-Jährige über die Straße gegangen und wurde von dem Bus erfasst. Der Fahrer der Hamburger Hochbahn erlitt einen Schock, beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Hamburger Polizei mit. Die genauen Umstände sind noch unklar. | Sendedatum NDR 90.3: 25.06.2022 13:00

