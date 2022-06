Lokstedt: Fußgänger bei Bus-Unfall lebensgefährlich verletzt

Stand: 25.06.2022 20:52 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Lokstedt ist ein Fußgänger am Sonnabend lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige war am Vormittag vor einen fahrenden Bus gelaufen.