Lokführer-Streik trifft auch heute Bahnreisende in Hamburg Stand: 12.08.2021 07:07 Uhr Wegen des Lokführerstreiks hat die Deutsche Bahn bis Freitagmorgen 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen. In Hamburg ist auch der S-Bahnverkehr betroffen.

Die wichtigsten Linien S1, S21 und S3 fahren nach Angaben eines S-Bahn-Sprechers im 20-Minuten-Takt. Auch heute soll der Notbetrieb weiterlaufen. In den verbleibenden Zügen war es allerdings häufig sehr eng, vor allem im Berufsverkehr - Corona-Abstandsregeln waren kaum einzuhalten. Die Linien S11, S2 und S31 fallen bis Freitagfrüh komplett aus. Der HVV und die S-Bahn rieten dazu, sich vor Fahrtantritt über hvv.de oder die HVV-App zu informieren und gegebenenfalls auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Nicht von dem Streik betroffen sind die U-Bahnen, Busse und die AKN-Bahn.

Da der Streik bis Freitagmorgen um 2 Uhr geplant ist, rechnet die Bahn erst gegen Freitagmittag mit einer Normalisierung des S-Bahn-Verkehrs, "weil zum Beispiel Rangierfahrten in der Nacht zum Freitag nicht stattfinden können". Für Pendler und Pendlerinnen südlich der Elbe ist der Metronom normalerweise eine Alternative. Diesmal aber nur bedingt: Da zwischen Harburg und Hauptbahnhof gebaut wird, kommt es dort teilweise zu Ausfällen. Aktuelle Informationen finden Kunden und Kundinnen auf der Internetseite des Unternehmens.

Fernverkehr wohl ab Freitag wieder normal

Auch der Fernverkehr im Norden ist durch den Warnstreik massiv beeinträchtigt. Für Informationen zu Ausfällen, von denen rund drei Viertel der Züge betroffen sein sollen, verweist die Bahn auf die Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der App DB Navigator. Erst am Freitag soll es auch hier wieder einen weitgehend störungsfreien Verkehr geben. Bis dahin sollen die besonders stark genutzten Verbindungen wie zwischen Hamburg und Frankfurt sowie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen Priorität haben. Ziel sei ein zweistündliches Angebot mit besonders langen Zügen auf den Hauptachsen.

Links Aktuelle Informationen der Deutschen Bahn

Staus halten sich in Grenzen

Zu Verkehrsbehinderungen, weil die Fahrgäste auf das Auto umsteigen, kam es am Mittwoch nicht. "Außer den üblichen Staus auf der A23 und A24 haben wir eine relativ entspannte Verkehrslage", hieß es von der Verkehrsleitstelle Hamburg. Vereinzelt meldeten aber schon Hafenunternehmen Probleme, weil Güterzüge nur selten fahren. Freude gibt es dagegen bei Carsharing-Anbietern und Autoverleihern: Sie melden etwa doppelt so viele Anfragen wie an normalen Tagen

Zum bundesweiten Warnstreik hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) erst am Dienstag aufgerufen. Deren Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn hatte der GDL zuletzt Lohnerhöhungen von 1,5 und 1,7 Prozent in zwei Schritten angeboten. 95 Prozent der Teilnehmenden bei der Urabstimmung hatten sich für einen Arbeitskampf ausgesprochen. In der Belegschaft schwelt auch ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.08.2021 | 07:00 Uhr