Lokführer-Streik beendet: Bahnverkehr soll wieder rund laufen Stand: 13.08.2021 06:28 Uhr Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist um 2 Uhr in der Nacht zum Freitag beendet worden. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass der Bahnverkehr schnell wieder in den Normalbetrieb übergeht.

Zu Beginn könne es zwar noch zu vereinzelten Verzögerungen kommen, im Tagesverlauf sei jedoch damit zu rechnen, dass der normale Fahrplan wieder eingehalten werden kann, sagte ein Sprecher der Bahn.

Zwei Tage Notbetrieb bei Hamburger S-Bahn

Videos 1 Min Überfüllte S-Bahnen in Harburg Wegen des Lokführer-Streiks bei der Bahn fallen viele S-Bahnen in Hamburg aus. Die wenigen fahrenden Züge sind hoffnungslos überfüllt. NDR 90,3 Reporter Karsten Sekund berichtet. 1 Min

Am Mittwoch und am Donnerstag hatte der Streik der Lokführer auch in Hamburg für erhebliche Einschränkungen im Zugverkehr gesorgt. In der Hansestadt war nicht nur der Fernverkehr betroffen, sondern auch der S-Bahn-Verkehr, der nur in einem Notbetrieb lief.

Die wichtigsten Linien S1, S21 und S3 fuhren auch am Donnerstag nur in einem im 20-Minuten-Takt. In den verbleibenden Zügen war es allerdings häufig sehr eng, vor allem im Berufsverkehr - Corona-Abstandsregeln waren kaum einzuhalten. Am Donnerstagmorgen gab es zum Beispiel in Harburg völlig überfüllte S-Bahnen, wie ein Reporter von NDR 90,3 berichtete.

Insgesamt nahmen nach Angaben eines Sprechers bei der Hamburger S-Bahn von rund 200 Lokführern etwa 160 an dem Streik teil. Die Linien S11, S2 und S31 waren am Mittwoch und Donnerstag komplett ausgefallen. Der HVV und die S-Bahn rieten dazu, sich vor Fahrtantritt über hvv.de oder die HVV-App zu informieren und gegebenenfalls auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Nicht von dem Streik betroffen waren die U-Bahnen, Busse, die AKN-Bahn und die Nordbahn.

Im Fernverkehr dürfte es voll werden

Für den Fernverkehr, der sich im Laufe des Freitags normalisieren soll, riet die Bahn den Fahrgästen, sich jedoch vorab über ihre geplante Zugverbindung zu informieren. Die Züge dürften demnach am Freitag und am Wochenende sehr voll sein. Man rechne mit den reisestärksten Tagen in diesem Jahr. Viele hätten ihre Reisen wegen des Streiks auf diese Tage verschoben. Zudem werde wegen der Ferien in zwölf Bundesländern und des sommerlichen Wetters eine hohe Auslastung erwartet.

GDL-Vize: Entscheidung über weitere Streiks nächste Woche

Die GDL, die zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen hatte, will erst in der kommenden Woche über mögliche weitere Streiks bei der Deutschen Bahn entscheiden. Man werde zunächst bewerten, wie der Bahn-Vorstand auf den ersten Streik reagiert, sagte der Vize-Vorsitzende der GDL, Norbert Quitter. Die GDL-Mitglieder fordern höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn hatte der GDL zuletzt Lohnerhöhungen von 1,5 und 1,7 Prozent in zwei Schritten angeboten. 95 Prozent der Teilnehmenden bei der Urabstimmung hatten sich für einen Arbeitskampf ausgesprochen. In der Belegschaft schwelt auch ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.

