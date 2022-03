Lohbrügge: Mann offenbar in Wohnung erstochen Stand: 23.03.2022 20:37 Uhr In einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Lohbrügge ist am Mittwoch ein Mann tot aufgefunden worden. Er wurde offenbar mit einem Messer tödlich verletzt.

Die Mordkommission traf am Abend ein, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Spurensicherung waren vor Ort in der Straße Röpraredder. Dort befindet sich der sogenannte Lindwurm - ein 400 Meter langer Wohnblock, der als längstes Gebäude Hamburgs gilt.

Mehrere Personen in der Wohnung

In einer der Wohnungen wurde am Nachmittag der Tote entdeckt. Es werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. "Es waren mehrere Personen in der Wohnung, aber einen konkreten Tatverdacht gibt es noch nicht."

Anwohnende berichteten, die Wohnung sei als Trinker-Treffpunkt bekannt. Vor Ort wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der auch mehrere Motorräder und der Polizei-Hubschrauber beteiligt waren. Dabei wurde auch das nahegelegene Grüne Zentrum, eine weitläufige Grünanlage, durchsucht. Bislang gab es aber keine Festnahme.

