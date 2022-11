Lohbrügge: Frau getötet - Polizei nimmt Ehemann fest

Stand: 04.11.2022 14:44 Uhr

In Hamburg-Lohbrügge ist am Freitagmorgen eine 35-jährige Frau in einer Wohnung umgebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ihr 51-jähriger Ehemann festgenommen.