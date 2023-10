Stand: 01.10.2023 07:55 Uhr Lohbrügge: Feuerwehr löscht brennenden Gartenpavillon

In Lohbrügge hat die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag einen brennenden Gartenpavillon gelöscht. In der Riehlstraße war es auf einer Terrasse bei einem gasbetriebenen Heizpilz zu einer Verpuffung gekommen. Ein Mann erlitt schweren Verbrennungen an Gesicht und Armen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

