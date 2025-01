Stand: 23.01.2025 17:30 Uhr Lohbrügge: Erzieher wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

Vor dem Hamburger Landgericht ist seit Donnerstag ein Erzieher wegen sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt. Der 31-Jährige soll in einer Kita in Lohbrügge an einem Mädchen mehrfach sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Mehrere Taten gelten juristisch als Vergewaltigung. Der Angeklagte ist seit vorigem August in Untersuchungshaft. Am ersten Prozesstakt am Donnerstag hat er sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

