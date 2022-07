Stand: 20.07.2022 06:19 Uhr Lohbrügge: Ein Verletzter nach Feuer in Hochhaus

In einem Hochhaus in Lohbrügge ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Im Flur eines Hochhauses in der Korachstraße stand Sperrmüll in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch wurde den Angaben zufolge verletzt, weil er Rauchgas eingeatmet hat. | Sendedatum NDR 90,3: 20.07.2022 06:00