Stand: 02.01.2023 17:19 Uhr Lohbrügge: 88-Jähriger stirbt nach Unfall beim Einparken

Nach einem tragischen Unfall in Hamburg-Lohbrügge ist ein 88-jähriger Mann gestorben. Er hatte seiner Frau am Neujahrstag beim Einparken in einer Tiefgarage geholfen. Die Frau verwechselte während des Park-Manövers offenbar Gas und Bremse und erfasste ihren Mann. Er wurde zwischen Auto und Wand eingeklemmt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nun starb.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.01.2023 | 17:00 Uhr