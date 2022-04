Stand: 27.04.2022 06:40 Uhr Lohbrügge: 16-Jähriger mit Stichverletzung im Krankenhaus

Messerattacke in Lohbrügge: Im Binnenfeldredder haben sich am Dienstagabend zwei 16-Jährige gestritten, dabei soll einer dem anderen ein Klappmesser in den Bauch gerammt haben. Der Verletzte liegt jetzt im Krankenhaus. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer wenig später festnehmen. | Sendedatum NDR 90,3: 27.04.2022 06:00

