Lockdown bis 2. Mai: Hamburgs Corona-Regeln

Das öffentliche Trinken von Alkohol ist nicht mehr im ganzen Stadtgebiet verboten. Das Verbot gilt nur noch an bestimmten Orten, zum Beispiel im Bereich Reeperbahn, in Teilen der Sternschanze, am Hansaplatz in St. Georg, an Teilen der Binnen- und Außenalster, auf dem Alma-Wartenberg-Platz in Ottensen und im Jenischpark in Othmarschen. Alkoholkonsum ist dort montags bis donnerstags von 14 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag, freitags ab 14 Uhr, sonnabends ganztägig sowie sonntags und an Feiertagen ganztägig bis 6 Uhr am Folgetag untersagt.