Stand: 23.11.2023 06:00 Uhr Lkw verliert in der Hafencity Glasscheiben

Ein Lastwagen hat am Mittwochabend auf dem Weg zu einer Baustelle in der Hafencity mehrere riesige Glasscheiben verloren, wie die "Hamburger Morgenpost" berichtete. Offenbar waren die rund 700 Kilo schweren Platten nicht richtig gesichert und fielen in der Versmannstraße beim Abbiegen vom Lkw. Die Versmannstraße musste daraufhin auch für Linienbusse gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr sammelten die großen Scherben auf. Die Stadtreinigung kontrollierte am Donnerstagmorgen, ob noch kleinere Teile auf Straße und Gehweg liegen.

