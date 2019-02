Stand: 02.02.2019 06:29 Uhr

Lkw im Hamburger Hafen sauberer als gedacht

Die Lastwagen im Hamburger Hafen sind weitaus sauberer als bisher angenommen. Das geht aus einer bislang noch unveröffentlichten Studie hervor, die NDR 90,3 vorliegt. Demnach haben mehr als drei Viertel der Lastwagen die Schadstoffklasse 5 oder 6.

Forscher untersuchen 25.000 Lastwagen

Insgesamt 25.000 Lastwagen haben die Forscher an den Terminals im Hamburger Hafen unter die Lupe genommen – mit überraschend positivem Ergebnis: Mehr als 50 Prozent haben bereits die aktuell sauberste Dieseltechnologie und erfüllen die Euro-6-Norm. Nochmal mehr als 30 Prozent erfüllen immerhin Euro 5. Lediglich zehn Prozent stoßen mehr Schadstoffe aus und erfüllen deshalb nur Euro 1 bis 4.

Koalition will Schadstoffausstoß reduzieren

Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD und Grüne darauf verständigt, bei der Lkw-Flotte im Hamburger Hafen den Schadstoffausstoß zu reduzieren – nach dem Willen der Grünen sollten sich die Terminals verpflichten, nur noch Fahrzeuge mit Euro 5 und 6 abzufertigen. An der Umsetzbarkeit gab es aber von Anfang an deutliche Zweifel in der Hafenwirtschaft.

Wirtschaftsbehörde lobt Hafenunternehmen

Auf Anfrage von NDR 90,3 sagte eine Sprecherin der Wirtschaftsbehörde, es sei erfreulich, dass die große Mehrzahl der Lastwagen schon jetzt die hohen Anforderungen erfülle. Die Hamburger Unternehmen seien sehr innovativ und testeten Zukunftstechnologien. Mehrere Speditionen hätten bereits Hybridfahrzeuge und Lastwagen mit Erdgas als Treibstoff in Betrieb. Mehr als 80 Prozent aller Lastwagen im Hafen sind übrigens in Deutschland zugelassen, rund acht Prozent kommen aus Polen.

