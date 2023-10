Stand: 17.10.2023 19:38 Uhr Lkw-Unfall mit zwei Verletzten im Industriegebiet Billbrook

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Industriegebiet Billbrook sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Der 50-jährige Fahrer eines Sattelschleppers war aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Der Lkw kollidierte frontal mit einem Auto und fuhr weiter in einen geparkten Lastwagen. Der 44-jährige Autofahrer und der mutmaßliche Unfallverursacher kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Liebigstraße war für die Bergung gut eine Stunde gesperrt. Ermittelt wird jetzt, ob der Lkw-Fahrer möglicherweise in einen Sekundenschlaf gefallen war.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 17.10.2023 | 18:00 Uhr