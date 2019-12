Stand: 11.12.2019 13:33 Uhr

Lkw-Unfall im Hamburger Elbtunnel

Ein schwerer Verkehrsunfall im Elbtunnel hat am Mittwochvormittag zu einem Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr geführt. Zwei Lastwagen kollidierten kurz nach der Einfahrt in eine Röhre Richtung Norden. Der Fahrer des auffahrenden Lkw wurde leicht verletzt und musste von den Rettungskräften aus seiner Kabine befreit werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 36 Einsatzkräften vor Ort.

Röhre Richtung Norden gesperrt

Eine Röhre des Elbtunnels in Richtung Norden wurde für die Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Es bildete sich ab Marmstorf ein Stau von mehr als zehn Kilometern Länge. Nach etwa drei Stunden wurde die Sperrung aufgehoben.

