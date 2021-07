Lkw-Unfall beim Abbiegen: Radfahrerin schwer verletzt Stand: 15.07.2021 15:23 Uhr In Hamburg ist bei einem Abbiegeunfall mit einem Lkw eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Offenbar hatte der Lastwagenfahrer die Frau in Barmbek übersehen.

Die 55-jährige Radfahrerin stand am Vormittag auf dem Radstreifen an einer roten Ampel in der Rümkerstraße in Barmbek Nord. Neben ihr wartete auch ein Lkw, der nach rechts in den Elligersweg abbiegen wollte. Als die Ampel Grün zeigte fuhren beide los - der Lastwagenfahrer bog ab, stieß mit der Radfahrerin zusammen und überrollte sie teilweise.

Gegen Lkw-Fahrer wurde Verfahren eingeleitet

Die 55-Jährige zog sich laut Polizei eine sehr schwere Beinverletzung zu. Sie kam mit dem Notarzt ins Krankenhaus, es besteht aber keine Lebensgefahr. Unfallspezialisten der Polizei übernahmen die Ermittlungen zur Ursache. Gegen den 31-jährigen Lkw-Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. Warum er die Radfahrerin übersah, ist noch unklar.

