Stand: 31.05.2022 08:14 Uhr Lkw-Unfall auf der A1 - Frau verletzt

Auf der A1 hat es an der Anschlussstelle Moorfleet am frühen Dienstagmorgen einen Unfall gegeben. Eine 61-Jährige war mit ihrem Pkw auf der rechten Spur liegen geblieben. Ein Lkw-Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Die Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Kurzzeitig war die Autobahn in Richtung Süden komplett gesperrt. | Sendedatum NDR 90,3: 31.05.2022 06:00

