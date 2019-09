Stand: 11.09.2019 16:23 Uhr

Lkw-Unfall auf der A1: Fahrer stirbt

Bei einem schweren Unfall auf der A1 zwischen Hamburg-Harburg und Stillhorn ist am Mittwochmittag ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Der Mann war offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Dabei sei die Fahrerkabine des hinteren Lkw auf 80 Zentimeter zusammengedrückt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Für die Aufräumarbeiten wurde die Autobahn zwischenzeitlich in Richtung Norden gesperrt, es bildeten sich lange Staus. Am Nachmittag wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

