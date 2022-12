Stand: 07.12.2022 19:00 Uhr Lkw-Fahrer mit 2,8 Promille erwischt

In Billbrook hat die Polizei einen 53-Jährigen festgenommen. Er war Kollegen aufgefallen, als er ziemlich schwankte, nachdem er seinen Sattelzug abgestellt hatte. Polizisten stellten bei dem Mann 2,8 Promille fest. Weil er in Bayern schon einmal betrunken gefahren war, kam der Mann in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 07.12.2022 | 19:00 Uhr