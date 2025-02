Stand: 17.02.2025 22:14 Uhr Lkw Brand auf der A1 bei Hamburg-Billstedt sorgte für Vollsperrung

Auf der Autobahn 1 hat ein Lkw-Brand am Montagabend für eine Vollsperrung gesorgt. An der Anschlussstelle Billstedt hatte das Fahrzeug plötzlich Feuer gefangen. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Lkw schon lichterloh. Der Fahrer konnte sich selbst in Sicherheit bringen und blieb offenbar unverletzt. Die Polizei sperrte die A1 zwischenzeitlich voll – die Fahrbahn Richtung Norden ist mittlerweile wieder freigegeben. Wie das Feuer ausbrach, untersucht die Polizei. Nach Informationen von NDR 90,3 war der Lkw Gas betrieben.