Livestream: Senat informiert über neue Corona-Regelungen Stand: 06.01.2021 15:00 Uhr Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen will der Hamburger Senat seine Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärfen. Wie in Hamburg die jüngste Einigung von Bund und Ländern zu den Corona-Maßnahmen umgesetzt wird, stellt der Senat heute in einer Pressekonferenz vor. NDR.de überträgt sie ab etwa 15 Uhr per Livestream.

Wie von Bund und Ländern am Dienstag vereinbart, soll der Lockdown um drei Wochen bis zum 31. Januar verlängert werden. Die Kontaktmöglichkeiten sollen weiter beschränkt werden: Statt fünf Personen aus zwei Haushalten sollen sich die Angehörigen eines Haushalt nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts treffen dürfen. "Es gibt keine Grundlage für Lockerungen. Im Gegenteil, wir müssen einige zusätzliche Maßnahmen ergreifen", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bereits am Dienstag nach den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Nach Angaben der Sozialbehörde sollen die neuen Maßnahmen in Hamburg ab 11. Januar gelten.

Bewegungsradius wird ab Inzidenz 200 eingeschränkt

Die Regierungschefs vereinbarten außerdem, dass in einem Corona-Hotspot mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der Bewegungsradius auf 15 Kilometer rund um den Wohnort eingeschränkt werden soll. Er hoffe, dass dieser Wert in Hamburg nicht erreicht werde, betonte Tschentscher. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Berechnungen der Sozialbehörde bei 138,4. Um eine bundesweit einheitliche Regelung zu schaffen, werde jedoch die Angabe des Robert Koch-Instituts verbindlich sein, erklärte der Bürgermeister. Demnach betrug der Wert am Dienstag 101,9.

Präsenzpflicht an Schulen weiterhin ausgesetzt

Die Präsenzpflicht an den Schulen bleibe bis Ende Januar ausgesetzt, sagte Tschentscher. "Die Kinder sollen wann immer möglich zu Hause betreut werden." Mit dem Distanzunterricht solle das Infektionsgeschehen zurückgedrängt werden. Bund und Länder vereinbarten vor dem Hintergrund der Einschränkungen an Schulen und Kitas außerdem, in diesem Jahr die Zahl der Kinderkrankentage für Eltern zu verdoppeln.

Der bisherige Lockdown, der seit dem 16. Dezember gilt und viele Geschäfte, aber auch die Schulen und Kitas betrifft, gilt weiterhin. Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen mussten bereits mehrere Wochen vorher schließen. Ziel der Maßnahmen ist es, Kontakte zwischen Menschen und damit Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden. Bund und Länder hatten den harten Lockdown zunächst bis zum 10. Januar beschlossen.

