Livestream: Senat informiert über Corona-Lage in Hamburg

Bei der Landespressekonferenz in Hamburg geht es heute erneut vor allem um eine Einschätzung zur Corona-Lage in der Hansestadt - und um die aktuellen Ausgangsbeschränkungen. Schon gestern hatte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) die Aufhebung der Corona-Notbremse in der Stadt ab Mittwoch angekündigt. Laut Gesundheitsbehörde lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Montag den fünften Werktag in Folge unter 100.

NDR.de überträgt die Landespressekonferenz jetzt auf dieser Seite per Livestream.

