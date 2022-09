Livestream: Einlaufparade des Hamburger Hafengeburtstags Stand: 16.09.2022 13:57 Uhr Nun ist er eröffnet: der 833. Hamburger Hafengeburtstag. Zwei Jahre lang mussten Schiffsbegeisterte Corona-bedingt auf ihn verzichten, nun kann er wieder stattfinden. Zu den Höhepunkten heute zählt die Einlaufparade, die NDR.de im Livestream zeigt.

Um Punkt 13.30 Uhr hat Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) die Schiffsglocke auf der "Rickmer Rickmers" geläutet - und damit ganz offiziell den Startschuss für den Hafengeburtstag gegeben. Nun läuft die große Einlaufparade, an der insgesamt mehr als 200 Schiffe teilnehmen. Die Parade ist einer der Höhepunkte des Wochenendes - angeführt wird sie in diesem Jahr von der Fregatte "Bayern". Zuvor hat um 11.30 Uhr schon der traditionelle Gottesdienst im Michel stattgefunden.

Auch an Land können die Besucherinnen und Besucher wieder viel erleben - für die rund vier Kilometer lange Flaniermeile an der Elbe gibt es für die drei Tage ein umfangreiches Programm. Auf der NDR Bühne vor dem Alten Elbtunnel beispielsweise treten schon am Freitag einige Künstlerinnen und Künstler auf und zwar:

14 bis 15.15 Uhr: Aurel

16 bis 16.45 Uhr: Fidi Steinbeck

17.15 bis 18.45 Uhr: Wayne Morris

19.30 bis 20.45 Uhr: Pohlmann

22 bis 23.30 Uhr: Selig

AUDIO: Ausblick auf den 833. Hamburger Hafengeburtstag (1 Min) Ausblick auf den 833. Hamburger Hafengeburtstag (1 Min)

Hunderte Schiffe sind dabei

Insgesamt sind beim Hafengeburtstag gut 200 Schiffe dabei - von der Schiffsausrüster-Barkasse "Agnes", über den Kreuzfahrtriesen "AIDAprima", den Seenotrettungskreuzer "Hamburg" und der Viermast-Bark "Peking" bis hin zum Dampfschlepper "Woltmann". Besucherinnen und Besucher können die Schiffe oft auch direkt an Bord beim "Open Ship" näher besichtigen.

Anreise mit U- und S-Bahn empfohlen

Da zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie viele Straßen gesperrt sind, sollten Besucherinnen und Besucher mit U- und S-Bahn anreisen. Die Züge fahren bis zum Sonntag häufiger und länger - im Innenstadtbereich bis etwa 1.30 Uhr nachts. Bei den Hafenfähren kann es durch die zeitweiligen Sperrungen der Elbe zu Verspätungen und Einschränkungen kommen. So fährt die Linie 62 am Wochenende nur zwischen Altona und Finkenwerder.

