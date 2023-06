Stand: 03.06.2023 07:03 Uhr Listerien nachgewiesen: Edeka ruft Produkt zurück

Die Edeka-Zentrale in Hamburg hat das Produkt "Genussmomente Vitello Tonnato" zurückgerufen, weil in Stichproben Listerien nachgewiesen worden sind. Es gehe den Angaben zufolge um Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 1. Juli 2023. Der Artikel sei vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten worden - auch in Geschäften in Hamburg. Listerien sind Bakterien, die schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen können.

