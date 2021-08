Linkes Bündnis will durch Blankenese ziehen Stand: 21.08.2021 09:36 Uhr Das linke Bündnis "Wer hat, der gibt" will heute im Stadtteil Blankenese im Hamburger Westen demonstrieren.

"Geld ist genug da, und jede und jeder weiß, wo es zu holen ist", heißt es in einem Aufruf, den das Bündnis in dieser Woche veröffentlichte. Ein Zug werde durch den wohlhabenden Stadtteil ziehen und eine Umverteilung von Reichtum fordern.

Die Polizei werde wie bei allen Demonstrationen vor Ort sein, man gehe aber von einem störungsfreien Verlauf aus, sagte eine Sprecherin. Die Gruppierung, die sich selbst als "Krisen- und Umverteilungsbündnis" bezeichnet, plant eigenen Angaben zufolge Aktionen auch in weiteren deutschen Städten, unter anderem in Berlin, Braunschweig, Hannover und Leipzig. Im vergangenen Herbst waren in Hamburg rund 1.000 Menschen unter dem Motto "Wer hat, der gibt" durch Pöseldorf gezogen.

Polizei warnt vor Staus

Die Hamburger Polizei warnte vorab vor erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund von Straßensperrungen in Blankenese, Nienstedten sowie in den angrenzenden Stadtteilen. Der Demonstrationszug, zu dem der Veranstalter rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, wird am Erik-Blumenfeld-Platz beginnen und unter anderem über die Blankeneser Bahnhofstraße und die Elbchaussee in Richtung Osten bis nach Nienstedten führen. Von dort marschieren die Teilnehmenden über die Sieberlingstraße und die Elbchaussee zurück bis zur Manteuffelstraße.

Die Polizei empfiehlt, Bahnen zu nutzen oder den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

