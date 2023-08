Stand: 29.08.2023 07:32 Uhr Linken-Fraktion bestätigt Spitzenduo

Sabine Boeddinghaus und Cansu Özdemir sind an der Spitze der Linken-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft bestätigt worden. Beide wurden am Montagabend einstimmig wiedergewählt, wie die Fraktion mitteilte. Die beiden Politikerinnen stehen seit acht Jahren an der Spitze der Linken-Bürgerschafts-Fraktion in der Hansestadt.

