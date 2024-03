Stand: 16.03.2024 16:11 Uhr Linke kritisiert Winternotprogramm für Obdachlose

In Hamburg sind in diesem Winter seit November vergangenen Jahres 24 obdachlose Menschen gestorben, darunter sechs auf der Straße. Wie die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft am Sonnabend unter Bezug auf eine Anfrage der Linksfraktion mitteilte, starben 18 obdachlose Menschen in einem Krankenhaus. Olga Fritzsche, sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion, sagte laut Mitteilung: "Es macht mich immer wieder fassungslos, dass so viele obdachlose Menschen in Hamburg auf der Straße sterben - trotz Winternotprogramm." Die Linksfraktion kritisiere seit Jahren, dass die Menschen die Unterkunft tagsüber verlassen müssten und die Unterbringung in Massenunterkünften mit wenigen Einzelzimmern erfolge.

