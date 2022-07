Stand: 07.07.2022 16:00 Uhr Linke: Sozialer Spalt durch Corona-Maßnahmen größer geworden

Nach Auffassung von Sabine Boeddingshaus, Fraktionsvorsitzende der Linken, ist der soziale Spalt in Hamburg durch die Corona-Maßnahmen des Senats größer geworden. Um die Folgen der Corona-Maßnahmen vor allem für Kinder- und Jugendliche aufzufangen, schlägt die Linksfraktion ein Pilotprojekt mit einem zusätzlichen Lernjahr an Schulen vor. Außerdem fordert sie, dass Kinder und Jugendliche kostenlos an Sport- und Freizeit-Angeboten teilnehmen können. | Sendedatum NDR 90,3: 07.07.2022 16:00

