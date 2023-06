Stand: 01.06.2023 19:58 Uhr Linienbus kollidiert mit Auto: Sechs Verletzte

Bei einer Kollision eines Linienbusses mit einem Auto sind am Donnerstag in Hamburg sechs Menschen verletzt worden. Zu dem Unfall sei es bei einem Fahrstreifenwechsel im Stadtteil Barmbek-Nord gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Von den sechs Verletzten seien drei ins Krankenhaus gebracht worden.

