Linie 62: Ausbaupläne für beliebte Hafenfähre

SPD und Grüne in Hamburg wollen die Fährverbindung zwischen den Landungsbrücken und Finkenwerder stark ausbauen. Unter anderem schlagen die beiden Koalitionsfraktionen in der Bürgerschaft eine Expresslinie vor.

Linie auch bei Touristen beliebt

"Nichts geht mehr, die Fähre ist voll!" - diese Ansage soll es auf den HADAG-Fähren der beliebten Linie 62 in Zukunft nicht mehr geben. Die Strecke zwischen den Landungsbrücken und Finkenwerder ist nicht nur bei Pendlern beliebt, sondern auch bei Touristen und Hamburgern als Alternative zur klassischen Hafenrundfahrt. In einem gemeinsamen Antrag schlagen SPD und Grüne nun insgesamt acht Punkte vor, um die vollen Fähren zu entlasten.

Verbindlicher Zehn-Minuten-Takt

Neben einer neuen Expresslinie soll es einen verbindlichen Zehn-Minuten-Takt geben. Geprüft werden soll auch, ob in Finkenwerder alle Passagiere aussteigen müssen - damit auch diejenigen an Bord kommen, die von Finkenwerder aus die Fähre als Weg zur Arbeit in die Innenstadt nutzen.

Mehrkosten durch zusätzliche Schiffe

Um den Takt zu verdichten, braucht die HADAG zusätzliche Schiffe, sagte Dorothee Martin, verkehrspolitische Sprecherin der SPD. Die Neubauten sollen möglichst emissionsfrei sein. Martin Bill von den Grünen erklärte, die Verbesserungen sollten der Stadt die Mehrkosten wert sein.

