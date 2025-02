Lichtschweif über Hamburg - amerikanischer Satellit abgestürzt

Stand: 19.02.2025 07:29 Uhr

Ein Lichtschweif am Nachthimmel hat in Hamburg bei vielen Menschen Sorge ausgelöst. Bei Polizeidienststellen in Hamburg und ganz Deutschland gab es deshalb Anrufe. Grund dafür ist laut Weltraumlagezentrum ein ausgedienter amerikanischer Satellit gewesen.