Stand: 18.07.2023 17:38 Uhr LichtBlick-Untersuchung: Riesiges Potenzial für Photovoltaik

Der Hamburger Energieversorger LichtBlick will Eigenheim-Besitzer und-Besitzerinnen Mut machen, in klimafreundliche Technik zu investieren und verweist auf eine Untersuchung. Laut dem Prosumer-Report 2023 könnten in Deutschland elf Millionen Dächer der Ein- und Zwei-Familienhäuser mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet werden. Sie könnten demnach mit einem Mix aus Photovoltaik, Wärmepumpen und weiterer Technik in 20 Jahren zwischen 30.000 und 50.000 Euro sparen - im Vergleich zu Gas- oder Ölheizungen. Strom, den sie selbst nicht verbrauchen, könnten sie auch verkaufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.07.2023 | 15:00 Uhr