Licht aus: Hamburg beteiligt sich an Aktion für Klimaschutz Stand: 26.03.2022 21:35 Uhr Es sollte ein Zeichen für den Klimaschutz und den Frieden werden: Hamburg ist wieder einem Aufruf der Umweltschutzorganisation WWF gefolgt und hat zahlreiche Lichter für eine Stunde ausgeschaltet.

Laut WWF wurden zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr an vielen Gebäuden die Glühlampen und Leuchtreklamen ausgeknipst. So blieben wie in jedem Frühjahr etwa der Fischmarkt, der Rathausmarkt, der Harburger Rathausplatz sowie der Mittelstreifen der Reeperbahn für eine Stunde dunkel, wie auf dem Bild aus dem Jahr 2020 zu sehen. Die Umweltschutzorganisation will so auf den Klimaschutz und das Energiesparen aufmerksam machen.

AUDIO: Klimaschutz-Aktion: Hamburg bleibt dunkel (1 Min) Klimaschutz-Aktion: Hamburg bleibt dunkel (1 Min)

2022 auch Zeichen für den Frieden

In diesem Jahr sollte mit der Lichtaktion auch für Frieden demonstriert werden. So stand die Veranstaltung in diesem Jahr auch im Zeichen des Wunsches nach Frieden in der Ukraine, in Europa und der ganzen Welt. Die "Earth Hour" wurde zum 16. Mal von der Umweltschutzorganisation WWF ausgerufen. Seit Jahren beteiligen sich sowohl Privatleute als auch Städte, Kommunen und Unternehmen daran.