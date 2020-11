Leuchtturm-Abriss in Blankenese hat begonnen Stand: 09.11.2020 14:54 Uhr Am Strand von Hamburg-Blankenese hat der Abriss des alten Leuchtturms begonnen. Mit einem Schwimmkran ist am Montagmittag die Krone des Turms abgehoben worden.

In den kommenden Wochen wird nun der Rest des Bauwerks zerlegt. Die Plattform soll stehen- und für Besucher zugänglich bleiben. Der Blankeneser Leuchtturm muss im Zuge der Elbvertiefung ersetzt werden - der Neubau ist bereits in Betrieb.

Richtfeuerlinie geändert

Zwischen Mühlenberger Loch und Lühekurve wird die Fahrrinne von rund 225 Meter auf rund 385 Meter verbreitert. Dort können künftig zwei größere Schiffe gleichzeitig passieren, doch es verändert sich die Richtfeuerlinie.

Das kleinere näher am Fahrwasser stehende Unterfeuer am Fähranleger Blankenese hat eine Höhe von 33 Meter. Das etwas entfernter stehende Oberfeuer neben dem Mühlenberger Sportboothafen ist 62 Meter hoch - und ist damit laut HPA einer der höchsten Leuchttürme in Deutschland.

