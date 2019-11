Stand: 03.11.2019 08:22 Uhr

Letzter verkaufsoffener Sonntag des Jahres

Heute ist in Hamburg der vierte und letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr. Zwischen 13 und 18 Uhr sind viele Geschäfte geöffnet.

Zum letzten Mal in diesem Jahr laden die Geschäfte in Hamburg zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Es locken Gesangwettbewerbe und ein Casting für eine kleine Rolle im Großstadtrevier.







Gesangwettbewerb von Oper bis Jazz

In der Innenstadt, in vielen Bezirken und in den Shoppingcentern gibt es zusätzlich Kunst und Livemusik. Im Hanseviertel können Besucher Bilder malen. Musikalischer Spaß wird zudem in der Europa Passage bei einem Gesangswettbewerb geboten. Jeder kann 90 Sekunden lang Lieder von Oper bis Jazz vortragen - über Sieg oder Niederlage entscheidet dann das Publikum.

Kleindarsteller-Casting für Großstadtrevier

Erste Weihnachtsgeschenke werden auch in der Hafencity verkauft. Beim "Blaulichttag" in Altona zeigen unter anderem Feuerwehr und Polizei zwischen Mercado und Ikea ihre Fahrzeuge. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, dort auch die Stars aus dem ARD Großstadtrevier zu treffen und sogar selbst ins Fernsehen kommen - denn es gibt ein Kleindarsteller-Casting. Zum Ende des verkaufsoffenen Sonntags startet ab 18 Uhr am Goetheplatz dann ein Laternenumzug mit zwei Spielmannszügen.

Hohe Hürden für verkaufsoffene Sonntage

Einen verkaufsoffenen Sonntag gibt es in Hamburg nur vier Mal im Jahr, denn der Gesetzgeber hat hohe Hürden gesetzt. Voraussetzung ist immer ein besonderer Anlass oder ein Event.

