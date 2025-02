Letzte Sitzung der Bürgerschaft: Opposition sieht Rot-Grün am Ende Stand: 26.02.2025 16:18 Uhr Bevor am Sonntag eine neue Bürgerschaft gewählt wird, ist das Parlament am Mittwoch zu seiner letzten Sitzung dieser Legislaturperiode zusammengekommen. Die Opposition nutzte das für eine Abrechnung mit fünf Jahren rot-grüner Regierung.

Heike Sudmann von den Linken stellte kurz und knapp fest: SPD und Grüne seien am Ende. Der Senat habe nicht - wie versprochen - die ganze Stadt im Blick. "Statt zu vereinen, hat der Senat die soziale Spaltung in den letzten fünf Jahren vertieft", sagte Sudmann. Mieten, Armutsquote und Obdachlosigkeit seien unter der Regierung von SPD und Grünen gestiegen.

CDU kritisiert zu viel Kriminalität

CDU-Fraktionschef Dennis Thering warf dem Senat Versäumnisse in der Verkehrs- und Wirtschaftspolitik vor. Erneut prangerte er die hohe Kriminalität in Brennpunkten an. "Es darf nicht vom Wohnstadtteil abhängen, wie sicher man hier in Hamburg lebt", sagte er.

AfD: Senat spaltet die Gesellschaft

Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Alexander Wolf kritisierte vor allem die Migrationspolitik. Beim Wohnungsbau würden Asylbewerber bevorzugt mit Sozialwohnungen versorgt. Dem Senat warf er vor, die Gesellschaft durch die Ausgrenzung der AfD zu spalten.

SPD sieht Blockade von CDU und Linken

Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) wies die Kritik der Opposition zurück. In Hamburg gebe es ein Armutsbekämpfungsprogramm. "Das ist der Zugang zur Arbeit." Über eine Million sozialversicherungspflichtig Beschäftigte würden das belegen. SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf erinnerte an Zehntausende Geflüchtete, die in Hamburg aufgenommen worden seien. CDU und Linken warf er vor, wichtige Wohnungsbauprojekte zu blockieren.

Hamburg sei eine teure Stadt, räumte Michael Gwosdz, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, ein. "Doch wir sorgen mit konkreten Maßnahmen dafür, dass das Leben hier bezahlbar bleibt." Als Beispiele nannte er den geförderten Wohnungsbau und günstige Nahverkehrstickets.

Letzte Sitzung für viele Abgeordnete

Die Tagesordnung umfasste für Mittwoch mehr als 30 Seiten. Für rund ein Fünftel der Abgeordneten stand schon vorher fest, dass es ihre letzte Bürgerschaftssitzung sein würde, weil sie auf eine erneute Kandidatur verzichten. Darunter sind langjährige Parlamentarier wie Mathias Petersen von der SPD und Norbert Hackbusch von der Linken.

