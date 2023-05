Stand: 21.05.2023 19:57 Uhr "Letzte Generation" macht Lesung in der Hamburger Kunsthalle

Im Foyer der Galerie der Gegenwart der Kunsthalle haben 18 Vorleserinnen und Vorleser am Sonntag vier Stunden lang Texte zu den Themen Klimakrise, zivilem Ungehorsam und Gewaltfreiheit vorgetragen. Dabei ging es laut der Initiatoren um die wissenschaftliche Grundlage der Aktionen der Gruppe "Letzte Generation". Die Dauerlesung war eine Zusammenarbeit zwischen der Kunsthalle, dem internationalen Museumsrat ICOM und den Protest-Teilnehmern. Auch in anderen deutschen Museen fanden laut Veranstalter Lesungen statt, zum Beispiel in Lübeck, Köln und Leipzig.

