"Letzte Generation" blockiert Kreuzung in Hamburg-Altona Stand: 13.04.2024 15:47 Uhr Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" haben am Sonnabend in mehreren deutschen Städten demonstriert. In Hamburg besetzten rund 30 Menschen eine Kreuzung an der Max-Brauer-Allee in Altona.

In den umliegenden Straßen kam es zu Staus, später räumte die Polizei die Kreuzung. Anders als bei früheren Aktionen klebten sich die Protestierenden nicht auf der Fahrplan fest.

"Ungehorsame Versammlungen" angekündigt

Laut der "Letzten Generation" war die Besetzung der Auftakt zum sogenannten "Widerstandsfrühling" mit zahlreichen Aktionen in den nächsten Wochen. Mit "ungehorsamen Versammlungen" will die Organisation nach eigenen Angaben deutlich machen: "Alles, was die Politik jetzt in Sachen Klimaschutz verbockt, schreibt sie für die Menschheitsgeschichte fest."

In Berlin wurden Aktivistinnen und Aktivisten am Sonnabend von Einsatzkräften der Polizei durch "Wegschieben und Wegdrücken" an der Blockade einer großen Straße gehindert. In Düsseldorf wurden vorübergehend Teile der Shoppingmeile Königsallee blockiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.04.2024 | 16:00 Uhr