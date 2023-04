Stand: 28.04.2023 19:42 Uhr Lettischer Staatspräsident zu Besuch in der Universität Hamburg

Auf seiner mehrtätigen Norddeutschland-Reise hat Lettlands Staatspräsident Egils Levits am Freitag die Universität Hamburg besucht. Seine Rede zur Zukunft Europas stand im Zeichen von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Levits sprach über Sicherheit in Europa und den schwindenden Einfluss des Westens in der Welt. Im Publikum war unter anderem der ukrainische Botschafter.

