Mit der NDR Hamburg App Bücher-Gutscheine gewinnen Stand: 05.10.2020 12:00 Uhr In der Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal gibt es tolle Preise für Sie. Bis zum 11. Oktober können Sie drei Bücher-Gutscheine im Wert von 30 Euro gewinnen.

Das Wetter wird schlechter, die Sonne geht früher unter. Die beste Zeit also, um sich mit einem guten Buch auf die Couch zu liegen. Sie lieben Spannung und Krimis? Oder träumen Sie sich gerne in andere Welten? Sie sammeln Wissen und verschlingen zahlreiche Sachbücher? Sie blättern gerne in Bildbändern? Oder interessieren sich für Comics? Dann machen Sie mit bei unserer Verlosung.

Bücher-Gutscheine gewinnen

Es gibt drei Bücher-Gutscheine im Wert von jeweils 30 Euro zugewinnen.

App starten und mitmachen

In der App am Gewinnspiel teilnehmen ist ganz einfach: Laden Sie die kostenlose NDR Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal auf Ihr Smartphone herunter. Klicken Sie dann auf den Button "Mitmachen".

Einmal Ihre Daten eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Tickets dabei. Eine Teilnahme unter NDR.de ist ebenfalls möglich. Und dann: Daumen drücken! Am Sonntag, den 11. Oktober 2020, um 10 Uhr endet das Gewinnspiel und die Gewinnerinnen und Gewinner werden ausgelost. Mit etwas Glück sind Sie dabei.

Weitere Informationen Ohne App Bücher-Gutscheine gewinnen NDR 90,3 und das Hamburg Journal verlosen drei Bücher-Gutscheine im Wert von 30 Euro. mehr

App herunterladen

Die App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Sie funktioniert auf allen Android-Smartphones mit Android 4.4 und höher sowie auf iPhone und iPad mit iOS 8 oder neuer. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores bereit.

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es weitere Antworten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns: app.hh@ndr.de.

Fragen und Antworten NDR HH App Hilfe Sie haben Fragen zum Player, zu den Gewinnspielen, zum Messenger oder zur NDR Hamburg App im Allgemeinen? Hier finden Sie Antworten auf die meisten Fragen. mehr Datenschutzerklärung Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und bei der Nutzung unserer App ist uns ein wichtiges Anliegen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.10.2020 | 12:00 Uhr