Lernferien in Hamburg: Drei Stunden Unterricht am Tag Stand: 12.10.2020 12:07 Uhr Viele Schülerinnen und Schüler in Hamburg haben durch die Corona-Krise viel Stoff in der Schule verpasst. Um diesen nachzuholen, gibt es in den Herbstferien die sogenannten Lernferien.

Drei Stunden am Tag können die Kinder einen Zusatzunterricht besuchen - die Schulbehörde hat dafür rund eine Million Euro zur Verfügung gestellt. Schulsenator Ties Rabe (SPD) sagte: "Es ist immer schwierig, ganz genau festzustellen, wie viel nun versäumt wurde. Denn Kinder lernen nicht nur in der Schule, sie lernen hier und da im Gespräch und sie waren ja auch schon wieder in der Schule.

Große Lernrückstände

Zu Beginn der Schulzeit seien Lernstandsuntersuchungen gemacht worden, so Rabe, "die doch darauf hinweisen, dass es gerade in den Gebieten in sozial schwierigeren Stadtteilen die Lernrückstände größer geworden sind, als es normalerweise der Fall ist."

7.000 Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien

Während der Sommerferien haben fast 7.000 Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit sogenannter Lernferien genutzt und freiwillig die Schulbank gedrückt.

