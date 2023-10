Stand: 20.10.2023 19:30 Uhr Leonhard zieht Bilanz von Nordamerika-Reise

Im Kampf gegen den Klimawandel will Hamburg die wirtschaftlichen Beziehungen mit Nordamerika stärken. Die USA und Kanada seien für Hamburg starke Partner und vorn im Bereich der erneuerbaren Energien, so Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt (SPD) nach einer Reise in beide Länder. Sie wurde begleitet von Vertreterinnen und Vertretern aus rund 20 Unternehmen aus dem Bereich Wasserstoff-Wertschöpfung, darunter die Terminalbetreiber Mabanaft und Evos und die Kupferhütte Aurubis.

