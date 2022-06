Stand: 22.06.2022 15:27 Uhr Leonhard will auch künftig kostenlose Corona-Tests

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) will sich bei der momentan tagenden Gesundheitsministerkonferenz dafür einsetzen, dass es weiterhin Corona-Tests kostenlos für alle gibt. Leonhard berät am Mittwoch und Donnerstag mit ihren Kolleginnen und Kollegen über die Corona-Strategie für den Herbst. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die kostenlosen Tests dagegen deutlich einschränken. Die aktuell gültige Regelung läuft nächste Woche aus. | Sendedatum NDR 90,3: 22.06.2022 15:00

