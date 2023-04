Stand: 14.04.2023 20:02 Uhr Leonhard besucht Stahlwerk von ArcelorMittal

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat am Freitag das Stahlwerk von ArcelorMittal besucht. Dabei ging es um die Pläne des Unternehmens für eine klimaneutrale Stahlherstellung. Gerade erst hat die EU-Kommission dem Stahlwerk Fördermittel des Bundes in Höhe von 55 Millionen Euro genehmigt. Damit soll eine Anlage gebaut werden, die grünen Wasserstoff zur Stahlproduktion nutzt und damit nahezu emissionsfrei ist. Mit dem Pilotprojekt, in dem regenerativ erzeugte Energie langfristig Erdgas ersetzen soll, wäre Hamburg weltweit Vorreiter.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 14.04.2023 | 19:30 Uhr