Stand: 23.05.2023 11:46 Uhr Leitungsschaden: Probleme im Zugverkehr

Ein Schaden an einer Oberleitung in Schwarzenbek sorgt seit dem Vormittag für massive Behinderungen im Fernverkehr der Bahn im Norden. Die ICE zwischen Hamburg und Berlin müssen umgeleitet werden - dadurch verspäten sich die Züge um bis zu zwei Stunden. ICE-Sprinter und einige ECs und ICs fallen aus. Das gilt auch für Züge auf der Strecke Hamburg-Stralsund und Hamburg-Rügen. Die Reparatur-Arbeiten sollen bis in den Nachmittag hinein dauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 23.05.2023 | 12:00 Uhr