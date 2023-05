Leiharbeiter schwer verletzt - Geldstrafe für Arbeitgeber Stand: 03.05.2023 16:12 Uhr Bei einem schweren Arbeitsunfall auf dem Hamburger Großmarkt war ein Leiharbeiter vor einem Jahr von einem umkippenden Stahltor getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Amtsgericht St. Georg hat den Arbeitgeber am Mittwoch wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 15.000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Der Unternehmer und sein Leiharbeiter hatten zusammen ein Stahltor in Halle J demontiert und an eine Wand gelehnt. Der Unternehmer fuhr mit seiner Hebebühne davon und ließ seinen Gehilfen vor dem 300 Kilogramm schweren Tor zurück. Beim Umkippen des Tors wurde der 64-Jährige am Kopf getroffen. Er überlebte mit schweren Verletzungen, bleibt aber dauerhaft ein Pflegefall.

"Ich kann es mir bis heute nicht erklären"

Der angeklagte Unternehmer sprach vor dem Amtsgericht St. Georg von einem tragischen Unfall. "Ich kann mir bis heute nicht erklären, wie das Tor umgekippt ist", sagte der 44-Jährige. Ein Beamter der Gewerbeaufsicht erkannte dagegen eine Missachtung der Schutzvorschriften: Der Angeklagte hätte das schwere Tor sichern und auch die Fläche rundum absperren müssen.

Die Richterin verurteilte den 44-Jährigen zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro. Schon für Laien sei zu erkennen, dass das Tor nicht ausreichend gesichert gewesen sei. Sie sagte zum Angeklagten: "Sie haben den Arbeiter der Situation einfach ausgeliefert."

