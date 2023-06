Stand: 16.06.2023 17:49 Uhr Leichtathletik-Team-EM: Zwei Hamburger dabei

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat sein Aufgebot für die Team-EM in Polen bekannt gegeben. Aus Hamburg ist Manuel Mordi vom HSV über 110 Meter Hürden mit dabei. In der 4x400 Meter Mixed-Staffel tritt Louise Wieland an - ebenfalls vom Hamburger SV.

