Stand: 01.05.2022 12:56 Uhr Leichenfund in Ochsenwerder

Am Elbufer in Ochsenwerder hat eine Spaziergängerin am Sonnabendabend die Leiche einer Frau entdeckt. Die Tote lag mit dem Oberkörper im Wasser, so die Polizei. Wie sie ums Leben gekommen ist, ist noch unklar. Auch über die Identität der Frau ist noch nichts bekannt. Gefunden wurde sie am Gauerter Hauptdeich. | Sendedatum NDR 90,3: 01.05.2022 12:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.05.2022 | 12:00 Uhr