Stand: 26.04.2024 13:05 Uhr Leiche vor Kulturzentrum Fabrik in Altona gefunden

Im Eingangsbereich des Kulturzentrums Fabrik in Altona ist am Freitagmorgen eine Leiche gefunden worden. Ihre Identität sei noch unbekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Hinweis auf die Leiche sei telefonisch eingegangen. Sie sei mit einem Rettungswagen in das Institut für Rechtsmedizin gefahren worden, um Hinweise auf die Todesursache zu bekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könne ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden, hieß es. Zuerst hatte die "Hamburger Morgenpost" darüber berichtet.

